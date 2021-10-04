Капитан «Ростова» назвал главную причину победы над «Локомотивом»

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Капитан «Ростова» Даниил Глебов высказался о победе над московским «Локомотивом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (2:1).
Капитан «Ростова» назвал главную причину победы над «Локомотивом»
  • © fc-rostov.ru

«Непростое время для нас: поменялся тренер в начале сезона, потом второй раз. В эмоциональном плане тяжело было. Но собрались, показали характер. Считаю, в первом тайме равная игра была, во втором тайме видно было, что «Локомотив» подсел, из-за того что играли в ервокубках», — цитирует Глебова «Спорт-Экспресс».

«Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.

Валерий Карпин ушёл из клуба, сделав выбор в пользу работы в сборной России. Затем Юрий Сёмин подал в отставку после вылета из Кубка России.

Ранее Ахметов был вызван в сборную России вместо травмированного Головина.

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