Капитан «Ростова» назвал главную причину победы над «Локомотивом»
- © fc-rostov.ru
«Непростое время для нас: поменялся тренер в начале сезона, потом второй раз. В эмоциональном плане тяжело было. Но собрались, показали характер. Считаю, в первом тайме равная игра была, во втором тайме видно было, что «Локомотив» подсел, из-за того что играли в ервокубках», — цитирует Глебова «Спорт-Экспресс».
«Ростов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.
Валерий Карпин ушёл из клуба, сделав выбор в пользу работы в сборной России. Затем Юрий Сёмин подал в отставку после вылета из Кубка России.
Ранее Ахметов был вызван в сборную России вместо травмированного Головина.