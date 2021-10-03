Карасёв заменит Казарцева на VAR в матче «Ахмат» — «Спартак»
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Карасёв заменит на VAR Василия Казарцева. Данное решение было принято департаментом судейства РФС.
Напомним, что 2 октября Казарцев отвечал за работу VAR во время матча ЦСКА — «Краснодар». В конце игры в штрафной хозяев мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву, но пенальти не был назначен, что вызвало множество проявлений недовольства по поводу работы судей.
Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» пройдёт 3 октября в Грозном. Начало — в 19:00.
Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил уверенность, что красно-белые обыграют «Ахмат».