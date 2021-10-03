Карасёв заменит Казарцева на VAR в матче «Ахмат» — «Спартак»

Арбитр ФИФА Сергей Карасёв во время матча десятого тура Российской премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» будет отвечать за работу VAR.

Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Карасёв заменит на VAR Василия Казарцева. Данное решение было принято департаментом судейства РФС.

Напомним, что 2 октября Казарцев отвечал за работу VAR во время матча ЦСКА — «Краснодар». В конце игры в штрафной хозяев мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву, но пенальти не был назначен, что вызвало множество проявлений недовольства по поводу работы судей.

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» пройдёт 3 октября в Грозном. Начало — в 19:00.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил уверенность, что красно-белые обыграют «Ахмат».