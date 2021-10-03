Рианчо считает, что «Спартак» обыграет на выезде «Ахмат»

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Ахматом».
Рианчо считает, что «Спартак» обыграет на выезде «Ахмат»
  • Reuters

«Думаю, что адреналин, который принесла победа в Неаполе, компенсирует произведённый износ. Матч против «Ахмата» закончится положительно для «Спартака», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, победа в Неаполе положительно подействовала на команду. Теперь футболисты «Спартака» начали больше доверять тренеру, атмосфера в коллективе улучшилась.

«Игра против «Наполи» была тяжёлой и в физическом плане, и в психологическом», — заключил он.

«Спартак» 3 октября в Грозном сыграет с «Ахматом». Матч начнётся в 19:00 мск. Красно-белые (13 очков) занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (12) идёт на 11-й позиции.

«Спартак» на выезде обыграл «Наполи» со счётом 3:2 в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. В составе красно-белых дубль оформил Квинси Промес, а также отличился Михаил Игнатов.

Ранее пресс-служба «Наполи» поддержала травмированного форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе.

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