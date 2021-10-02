Пресс-служба «Наполи» поддержала травмированного форварда «Спартака» Понсе

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Пресс-служба итальянского «Наполи» прокомментировала травму форварда московского «Спартака» Эсекьеля Понсе, полученную в матче второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.
Пресс-служба «Наполи» поддержала травмированного форварда «Спартака» Понсе
  • globallookpress.com
  • © Alessandro Garofalo/LaPresse

«Выздоравливай скорее, Эсекьель!» — написано в сообщении «Наполи» в комментариях под записью «Спартака» о травме игрока.

4 октября Понсе перенесёт операцию, после которой станут известны сроки восстановления футболиста.

Напомним, что «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи» со счётом 3:2. В составе красно-белых дублем отметился Квинси Промес (55', 90'). Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов (80'). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1') и Виктор Осимхен (90 + 4).

Ранее сообщалось, что Спаллетти эмоционально обратился к скамейке запасных «Спартака».

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