Пресс-служба «Наполи» поддержала травмированного форварда «Спартака» Понсе
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- © Alessandro Garofalo/LaPresse
«Выздоравливай скорее, Эсекьель!» — написано в сообщении «Наполи» в комментариях под записью «Спартака» о травме игрока.
4 октября Понсе перенесёт операцию, после которой станут известны сроки восстановления футболиста.
Напомним, что «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи» со счётом 3:2. В составе красно-белых дублем отметился Квинси Промес (55', 90'). Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов (80'). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1') и Виктор Осимхен (90 + 4).
Ранее сообщалось, что Спаллетти эмоционально обратился к скамейке запасных «Спартака».