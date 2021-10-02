Спаллетти эмоционально обратился к скамейке запасных «Спартака»

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Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти эмоционально вёл себя по отношению к скамейке запасных московского «Спартака» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА (2:3).

«Посмотрим, что будет в Москве», — выкрикивал после матча Спаллетти, обращаясь в сторону скамейки команды соперника.

Напомним, что «Спартак» одержал волевую победу. В составе красно-белых дублем отметился Квинси Промес (55-я, 90-я минуты). Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов (80-я минута). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (первая минута) и Виктор Осимхен (90 + 4).

Ранее Ярцев не был удивлён победе «Спартака» над «Наполи» в матче ЛЕ.

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