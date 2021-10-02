Ярцев не удивлён победе «Спартака» над «Наполи» в матче ЛЕ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев прокомментировал победу красно-белых в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА над итальянским «Наполи» (3:2).

«Результат закрыл многие рты, которые не верили в победу и обещали разгромное поражение. Но футбол всегда может удивить. Хотя я не удивлён», — цитирует Ярцева «РБ Спорт».

По его словам, до матча девятого тура чемпионата России с «Уфой» (2:0) многих не устраивала игра и результата «Спартака». Критике подвергались тренеры и футболисты команды.

«Главное — не потерять уверенность и отбросить всё лишнее», — отметил Ярцев.

Вместе с тем он признал, что в матче с «Наполи» московской команде сопутствовала удача.

«А в другие играх её не было. Даже в матче с ЦСКА Эсекьель Понсе не попал в ворота с пяти метров», — сказал он.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выступление российских клубов во втором туре еврокубков сезона-2021/22.