Сёмин оценил выступление «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в еврокубках

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выступление российских клубов во втором туре еврокубков сезона-2021/22.

«Зенит» диктовал свою игру. Самое главное — что это победа уверенная. Футболисты «Зенита» превосходят шведский клуб. Хорошо, что завоёваны три очка», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

По мнению тренера, победа над шведским клубом (4:0) в матче Лиги чемпионов придаст определённую уверенность «Зениту» и теперь команда из Санкт-Петербурга может побороться за второе место в группе. Сёмин считает, что «Зенит» способен выйти в плей-офф турнира, если удастся так же уверенно сыграть с другими соперниками.

«Они сделали хорошие приобретения. Новички подходят под стиль, задачи, которые требует Семак. Все дисциплинированы, что не так просто сделать. Футболисты работают на команду. «Зенит» сейчас намного сильнее. Напоминает времена, когда были Халк, Витсель», — добавил Сёмин.

По его мнению, «Спартак» одержал неуверенную, но важную победу над «Наполи» (3:2) в матче Лиги Европы, которая повлияет на психологию игроков, даст коллективу уверенность в своих силах.

Вместе с тем Сёмин отказался комментировать поражение «Локомотива» от «Лацио» (0:2) в игре ЛЕ.

«Пусть всё комментирует новое руководство: Рангник и все остальные», — подчеркнул он.

«Зенит» в третьем туре групповой стадии примет «Ювентус» (20 октября). «Спартак» в этот же день сыграет в Москве с «Лестером». «Локомотив» 21 октября примет «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Квинси Промес занял второе место по итогам голосования на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за звание лучшего игрока второго тура групповой стадии Лиги Европы.