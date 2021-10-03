Экс-арбитр Хусаинов о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: очевидная игра рукой

Бывший арбитр Сергей Хусаинов высказался о спорном эпизоде в конце матча десятого тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и «Краснодаром».

«Конечно, это пенальти. Очевидная игра рукой. Чтобы назначать пенальти, нужно иметь яйца», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, подобные эпизоды и создают почву для рассуждений о предвзятости рефери в адрес «Краснодара».

«ЭСК признаёт ошибки, а счёт остаётся прежним. Никто очки не возвращает. Правила для всех должны быть равны, но для кого-то они равнее. Против «Краснодара» что-то идёт. Необязательно тащить за уши определённую команду, надо конкурентов останавливать», — добавил эксперт.

На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил. За работу VAR отвечал Василий Казарцев.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк назвал большой ошибкой решение не назначать пенальти в ворота ЦСКА.