Крыховяк назвал большой ошибкой решение не назначать пенальти в ворота ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк прокомментировал спорный эпизод в концовке матча десятого тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

«Это был чистый пенальти. Там две руки и минимум один пенальти. Это большая ошибка. Чистая рука. Решение неправильное. Для меня это большой сюрприз. Мы все посмотрели данный эпизод. Для нас непонятен этот момент. Надо говорить. Да, все ошибаются, но есть же VAR!» — сказал Крыховяк в эфире «Матч Премьер».

На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил. За работу VAR отвечал Василий Казарцев.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко заявил, что в ворота ЦСКА не поставили железобетонный пенальти.