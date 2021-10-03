Крыховяк назвал большой ошибкой решение не назначать пенальти в ворота ЦСКА

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк прокомментировал спорный эпизод в концовке матча десятого тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

«Это был чистый пенальти. Там две руки и минимум один пенальти. Это большая ошибка. Чистая рука. Решение неправильное. Для меня это большой сюрприз. Мы все посмотрели данный эпизод. Для нас непонятен этот момент. Надо говорить. Да, все ошибаются, но есть же VAR!» — сказал Крыховяк в эфире «Матч Премьер».

На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил. За работу VAR отвечал Василий Казарцев.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям. 

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко заявил, что в ворота ЦСКА не поставили железобетонный пенальти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить