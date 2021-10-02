Калиниченко: в ворота ЦСКА не поставили железобетонный пенальти

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко высказался о спорном эпизоде в конце матча десятого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром».

«Я не знаю, как можно не назначить пенальти в этом моменте. Что здесь послужило тормозом, что арбитр решил не назначать одиннадцатиметровый? Если бы не рука, человек выходил бы один на один и забивал бы гол», — сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, в том эпизоде защитнику ЦСКА Игорю Дивееву также должны были показать жёлтую карточку. Эксперт выразил надежду, что его никто не станет обвинять в предвзятости.

«Но, на мой взгляд, в этом эпизоде был железобетонный пенальти, который отобрали у «Краснодара», — добавил Калиниченко.

На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил. За работу VAR отвечал Василий Казарцев.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее экс-арбитр Алексей Николаев выразил мнение, что только Казарцеву показалось, будто пенальти в ворота ЦСКА не было.