Экс-арбитр Николаев: только Казарцеву показалось, что пенальти в ворота ЦСКА не было

Бывший арбитр Алексей Николаев отреагировал на спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота московского ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«Мне так кажется, что только у Василия Казарцева сложилось мнение, что нужно продолжать игру. Абсолютно простая ситуация для видеоарбитра», — сказал Николаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

При этом он отметил, что главному судье матча Владимиру Москалёву было сложно рассмотреть момент и ему нужна была помощь VAR. По словам эксперта, непонятно, как на видеоповторе могли не рассмотреть игру рукой.

«Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. У меня много вопросов. Конечно, это одиннадцатиметровый», — подчеркнул Николаев.

На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил. За работу VAR отвечал Василий Казарцев.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее гендиректор «Краснодара» ответил на вопрос о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА.