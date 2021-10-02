Экс-арбитр Николаев: только Казарцеву показалось, что пенальти в ворота ЦСКА не было
«Мне так кажется, что только у Василия Казарцева сложилось мнение, что нужно продолжать игру. Абсолютно простая ситуация для видеоарбитра», — сказал Николаев в эфире телеканала «Матч Премьер».
При этом он отметил, что главному судье матча Владимиру Москалёву было сложно рассмотреть момент и ему нужна была помощь VAR. По словам эксперта, непонятно, как на видеоповторе могли не рассмотреть игру рукой.
«Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. У меня много вопросов. Конечно, это одиннадцатиметровый», — подчеркнул Николаев.
На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил. За работу VAR отвечал Василий Казарцев.
ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.
Ранее гендиректор «Краснодара» ответил на вопрос о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА.