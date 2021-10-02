Гендиректор «Краснодара» ответил на вопрос о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА

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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг отреагировал на спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота московского ЦСКА в матче 10-го тура Российской премьер-лиги.

«Пенальти? Спросите у Казарцева», — цитирует Хашига «Спорт-Экспресс».

На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям. 

Ранее главный тренер Алексей Березуцкий остался доволен тем, что пенальти в ворота ЦСКА не назначили.

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