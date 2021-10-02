Алексей Березуцкий: хорошо, что пенальти в ворота ЦСКА не было
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«Пенальти на последней минуте? Я с VAR ещё давно столкнулся. Это уже реальность, жизнь. Просто ждал решения. Но хорошо, что пенальти не было», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».
На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил.
ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.
Ранее Березуцкий выразил мнение, что матч ЦСКА с «Краснодаром» получился неплохим.