Шварц назвал причину поражения «Динамо» от «Крыльев Советов» в матче РПЛ

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов» (0:1).
Шварц назвал причину поражения «Динамо» от «Крыльев Советов» в матче РПЛ
  • Reuters

«Мы получили гол с контратаки, после могли забивать, но не реализовали свои моменты. После 60-й минуты потеряли концентрацию, было очень сложно создавать моменты», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс»

Он признался, что не угадал с заменами в игре с самарской командой, поскольку игроки, которые вышли на поле, не смогли освежить игру. Более того, у футболистов не получалось придерживаться задуманной на игру тактики.

При этом Шварц подчеркнул, что «Динамо» до счёта 0:1 играло замечательно, показывало агрессивный футбол, а игрокам удавалось создавать хорошие, опасные моменты у ворот соперника.

Победный мяч в ворота бело-голубых забил Роман Ежов на 23-й минуте. Главный судья Евгений Кукуляк из Калуги показал пять жёлтых карточек.

«Динамо» (19 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (23 очка), который в матче десятого тура сыграет с «Сочи» (15).

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о победе над «Динамо».

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