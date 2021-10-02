Шварц назвал причину поражения «Динамо» от «Крыльев Советов» в матче РПЛ
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«Мы получили гол с контратаки, после могли забивать, но не реализовали свои моменты. После 60-й минуты потеряли концентрацию, было очень сложно создавать моменты», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».
Он признался, что не угадал с заменами в игре с самарской командой, поскольку игроки, которые вышли на поле, не смогли освежить игру. Более того, у футболистов не получалось придерживаться задуманной на игру тактики.
При этом Шварц подчеркнул, что «Динамо» до счёта 0:1 играло замечательно, показывало агрессивный футбол, а игрокам удавалось создавать хорошие, опасные моменты у ворот соперника.
Победный мяч в ворота бело-голубых забил Роман Ежов на 23-й минуте. Главный судья Евгений Кукуляк из Калуги показал пять жёлтых карточек.
«Динамо» (19 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (23 очка), который в матче десятого тура сыграет с «Сочи» (15).
Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о победе над «Динамо».