Футболист «Крыльев Советов» Ежов прокомментировал победу над «Динамо»
- РИА Новости
«Было три голевых момента, но где-то не хватило удачи. Рад, что получилось забить гол и принести победу команде. Показалось, что поле немного тяжёлое, также немного сказывалась усталость от трёх выездных матчей подряд», — приводит слова Ежова «Матч ТВ».
«Крылья» на выезде обыграли «Динамо» со счётом 1:0, а Ежов стал автором единственного гола на 23-й минуте. По итогам игры Роман был признан лучшим игроком матча.
Ранее сообщалось, что «Динамо» уступило «Крыльям Советов» в матче РПЛ.