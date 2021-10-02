Футболист «Крыльев Советов» Ежов прокомментировал победу над «Динамо»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о победе над московским «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

«Было три голевых момента, но где-то не хватило удачи. Рад, что получилось забить гол и принести победу команде. Показалось, что поле немного тяжёлое, также немного сказывалась усталость от трёх выездных матчей подряд», — приводит слова Ежова «Матч ТВ».

«Крылья» на выезде обыграли «Динамо» со счётом 1:0, а Ежов стал автором единственного гола на 23-й минуте. По итогам игры Роман был признан лучшим игроком матча.

Ранее сообщалось, что «Динамо» уступило «Крыльям Советов» в матче РПЛ.