Лапорта заявил, что Куман останется в «Барселоне» в независимости от результата матча с «Атлетико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем главного тренера команды перед матчем восьмого тура испанской футбольной Примеры с «Атлетико».

«Куман не уйдёт. Он продолжит работу независимо от результата матча с «Атлетико». Специалист является легендой клуба и заслуживает доверия», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. На данный момент команда занимает восьмое место в чемпионате Испании.

Матч «Атлетико» — «Барселона» состоится 2 октября в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Куман высказался о своём будущем в каталонском клубе.