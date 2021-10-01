Куман высказался о своём будущем в «Барселоне»

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о своём будущем в каталонском клубе.
Куман высказался о своём будущем в «Барселоне»
  • Reuters

«Да, я всё ещё главный тренер команды. Руководство «Барселоны» мне ничего не сказало. Я не разговаривал с президентом. Сейчас появляется много новостей о том, что решение уже принято. Но мне президент ничего не сказал», — цитирует Кумана Sport.es.

Напомним: в СМИ сообщалось, что каталонский клуб объявит об увольнении тренера после матча восьмого тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико», который состоится 2 октября.

После семи туров каталонцы с 12 очками располагаются на шестом месте в турнирной таблице Примеры.

Ранее сообщалось, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник может стать главным тренером «Барселоны».

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