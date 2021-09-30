Источник: Рангник может стать главным тренером «Барселоны»

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник может стать главным тренером каталонской «Барселоны».

Об этом сообщил журналист Решад Рахман на своей странице в Twitter.

29 сентября «Барселона» потерпела поражение от лиссабонской «Бенфики» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.

В испанской Примере каталонцы с 12 очками располагаются на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее стало известно, при каких обстоятельствах президент каталонского клуба Жоан Лапорта решит уволить главного тренера команды Рональда Кумана.