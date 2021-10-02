Норманн: в Англии всё гораздо профессиональнее, чем в России

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Норвежский полузащитник «Ростова», выступающий на правах аренды в «Норвич Сити», Матиас Норманн рассказал о разнице между Английской премьер-лигой (АПЛ) и Российской премьер-лигой (РПЛ).
Норманн: в Англии всё гораздо профессиональнее, чем в России
  • © Пресс-служба ФК "Ростов"

«В матчах я почувствовал, что темп и уровень этой лиги выше, чем в России. За питанием серьёзно следят, есть много добавок, к которым я не привык. В общем, здесь всё гораздо профессиональнее», — цитирует Норманна TV2.

Он добавил, что переход был для него тяжёлым, но в то же время увлекательным.

За «Ростов» норвежец выступал с зимы 2019 года. За это время 25-летний футболист провёл 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к возможной отмене лимита в РПЛ.

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