Баринов заявил, что «Локомотив» допускал много ошибок в матче с «Лацио»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал поражение в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА от «Лацио» (0:2).

«Думаю, было много простых ошибок, и второй гол — со стандарта. Разбирали, говорили об этом, но, увы, не получилось. Но в целом результат плохой», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

По его словам, железнодорожники испытывают проблемы с защитниками, многие из которых травмированы. Поэтому главный тренер «Локо» Марко Николич ставит его в защиту.

«Играть в центре обороны мне несложно», — рассказал он.

В составе «Лацио» забитыми мячами отметились Тома Башич и Патрисио Габбарон.

Таким образом, итальянская команда набрала три очка и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы E. «Локомотив» с одним баллом занимает четвёртую позицию.

Ранее Николич прокомментировал поражение в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы от «Лацио».