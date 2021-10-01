Николич — о поражении «Локомотива» от «Лацио»: соперник был лучше нас

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы от «Лацио» (0:2).

«Мне кажется, соперник был лучше нас. Просто они качественно лучше нас на данный момент. Были маленькие отрезки, когда мы были опасны. Но у них было очень много моментов, особенно в первом тайме. Результат по факту», — цитирует сербского специалиста «Матч ТВ».

Николич напомнил, что в составе «Локомотива» довольно много травмированных игроков. А многие из здоровых находятся не в лучшей физической форме.

«В чемпионате мало пропускаем, но не забиваем. В этом матче могли пропустить и больше», — сказал Николич.

В составе «Лацио» забитыми мячами отметились Тома Башич и Патрисио Габбарон.

Таким образом, итальянская команда набрала три очка и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы E. «Локомотив» с одним баллом занимает четвёртую позицию.

Ранее московский «Спартак» победил итальянский «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.