Парфёнов высказался о победе «Спартака» над «Наполи»
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«Ребята здорово сыграли, многие моменты получились. Три мяча забить в Неаполе — очень хороший результат. Итальянские команды хорошо организованы», — цитирует Парфёнова РИА Новости.
По его мнению, удаление Мариу Руя на 30-й минуте игры помогло «Спартаку» победить в Неаполе.
Он выразил уверенность, что красно-белые будут до конца бороться за выход в плей-офф.
В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (55-я, 90-я минуты). Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов (80-я). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1-я минута) и Виктор Осимхен (90 + 4).
«Спартак» с тремя очками занимает второе место в группе С. Лидирует «Легия» (6 очков). «Наполи» (1) расположился на третьей позиции, «Лестер» (1) — на четвёртой.
Ранее двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что красно-белые грамотно взаимодействовали на поле в матче с «Наполи».