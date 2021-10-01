Парфёнов высказался о победе «Спартака» над «Наполи»

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфенов. прокомментировал победу красно-белых в матче второго тура группового стадии Лиги Европы УЕФА над «Наполи» (3:2).
Парфёнов высказался о победе «Спартака» над «Наполи»
  • Reuters
  • © Ciro De Luca

«Ребята здорово сыграли, многие моменты получились. Три мяча забить в Неаполе — очень хороший результат. Итальянские команды хорошо организованы», — цитирует Парфёнова РИА Новости.

По его мнению, удаление Мариу Руя на 30-й минуте игры помогло «Спартаку» победить в Неаполе.

Он выразил уверенность, что красно-белые будут до конца бороться за выход в плей-офф.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (55-я, 90-я минуты). Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов (80-я). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1-я минута) и Виктор Осимхен (90 + 4).

«Спартак» с тремя очками занимает второе место в группе С. Лидирует «Легия» (6 очков). «Наполи» (1) расположился на третьей позиции, «Лестер» (1) — на четвёртой.

Ранее двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что красно-белые грамотно взаимодействовали на поле в матче с «Наполи».

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