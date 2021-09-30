Спаллетти считает, что ошибки помешали «Наполи» добиться победы над «Спартаком»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение итальянской команды в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА от «Спартака» (2:3).

«Мы начали очень хорошо, имели возможность забить второй мяч. Но потом случилось удаление, создавшее сложность. В меньшинстве было тяжело. В конце первого тайма пульс игры поменялся. Потом мы путались на поле, ошибались. Не удалось удержать игру на том уровне, на котором хотелось», — отмечает Спаллетти.

«Спартак» одержал волевую победу. В составе красно-белых дублем отметился Квинси Промес (55-я, 90-я минуты). Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов (80-я минута). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (первая минута) и Виктор Осимхен (90 + 4).

Ранее Витория заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Наполи».