Витория заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу красно-белых в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА над «Наполи» (3:2).

«Сложная победа, мы играли против очень классной команды. Но мы в конце концов заслужили победу», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Витория признал, что в первом тайме «Наполи» действовал увереннее.

«В перерыве я поговорил с футболистами. Сказал, что надо играть умно», — добавил он.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (55-я, 90-я минуты). Ещё один мяч у гостей забил Михаил Игнатов (80-я). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1-я минута) и Виктор Осимхен (90 + 4).

Ранее сообщалось, что российский клуб впервые победил в еврокубке после пропущенного мяча на первой минуте.