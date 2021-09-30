Витория заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Наполи»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу красно-белых в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА над «Наполи» (3:2).
Витория заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Наполи»
  • Reuters
  • © Ciro De Luca

«Сложная победа, мы играли против очень классной команды. Но мы в конце концов заслужили победу», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Витория признал, что в первом тайме «Наполи» действовал увереннее.

«В перерыве я поговорил с футболистами. Сказал, что надо играть умно», — добавил он.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (55-я, 90-я минуты). Ещё один мяч у гостей забил Михаил Игнатов (80-я). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1-я минута) и Виктор Осимхен (90 + 4).

Ранее сообщалось, что российский клуб впервые победил в еврокубке после пропущенного мяча на первой минуте.

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