Российский клуб впервые победил в еврокубке после пропущенного мяча на первой минуте

Московский «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (55-я, 90-я минуты). Ещё один мяч у гостей забил Михаил Игнатов (80-я минута). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1-я минута) и Виктор Осимхен (90-я + 4).

Таким образом, российская команда впервые победила в еврокубке после пропущенного на первой минуте мяча.

До этой игры волгоградский «Ротор» свёл матч с ЛАСК вничью, владикавказская «Алания» уступила один раз, а спартаковцы трижды.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» и «Наполи» устроили потасовку в матче Лиги Европы.