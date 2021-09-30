Губерниев похвалил Игнатова в игре ЛЕ с «Наполи»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал волевую победу «Спартака» в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА над «Наполи» (3:2).
Губерниев похвалил Игнатова в игре ЛЕ с «Наполи»
  • Reuters
  • © Ciro De Luca

«После удаления «Спартак» взял своё: взял инициативу, перехватывал и просто выиграл справедливо. Это победа по делу», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он отдельно отметил игру 21-летнего полузащитника красно-белы Михаила Игнатова.

«Он огромный талант», — заявил Губерниев.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (55, 90). Ещё один мяч у гостей забил Михаил Игнатов (80). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1) и Виктор Осимхен (90 + 4).

Ранее сообщалось, что российский клуб впервые победил в еврокубке после пропущенного мяча на первой минуте.

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