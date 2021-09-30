Губерниев похвалил Игнатова в игре ЛЕ с «Наполи»
- Reuters
- © Ciro De Luca
«После удаления «Спартак» взял своё: взял инициативу, перехватывал и просто выиграл справедливо. Это победа по делу», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он отдельно отметил игру 21-летнего полузащитника красно-белы Михаила Игнатова.
«Он огромный талант», — заявил Губерниев.
В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (55, 90). Ещё один мяч у гостей забил Михаил Игнатов (80). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1) и Виктор Осимхен (90 + 4).
Ранее сообщалось, что российский клуб впервые победил в еврокубке после пропущенного мяча на первой минуте.