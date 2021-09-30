«Спартак» опубликовал фото с горящими спагетти после победы над «Наполи»
«Обжарка», — написано в англоязычном Twitter московского клуба.
the roasting: https://t.co/yqxvBc1YnPpic.twitter.com/am6x1lFiu5— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) September 30, 2021
Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2.
В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес. Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов. У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас и Виктор Осимхен.
Отметим, что обе команды заканчивали игру вдесятером. У москвичей красную карточку получил Максимилиано Кофрие, а у хозяев — Фабиан Руис.
Таким образом, московская команда набрала три очка и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы C. Неаполитанцы с одним баллом идут на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» и «Наполи» устроили потасовку в матче Лиги Европы.