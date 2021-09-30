Шварц назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о том, кто главный конкурент петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Основной конкурент «Зенита» — он сам. У них футболисты высокого класса. «Динамо» должно оставаться верным себе, а также выбранному пути. Нам нужно быть постоянно в тонусе», — приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».

После девяти туров РПЛ «Динамо» набрало 19 очков и расположилось на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» имеет 21 очко и идёт на первой позиции.

Ранее Шварц прокомментировал невызов нападающего московской команды Константина Тюкавина в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.