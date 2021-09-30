Шварц прокомментировал невызов Тюкавина в сборную России

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал невызов нападающего команды Константина Тюкавина в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Не думаю, что невызов в сборную — удар для Тюкавина. Это абсолютно нормальный процесс, который проходят все игроки. Нужно доказывать своей игрой и отношением. Уверен, что Константин находится на карандаше у главного тренера национальной команды. Сейчас ему нужно концентрироваться на своей игре», — приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл десять матчей за «Динамо» и забил три мяча.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что уделяет внимание игрокам молодёжной команды.