Шварц прокомментировал невызов Тюкавина в сборную России
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«Не думаю, что невызов в сборную — удар для Тюкавина. Это абсолютно нормальный процесс, который проходят все игроки. Нужно доказывать своей игрой и отношением. Уверен, что Константин находится на карандаше у главного тренера национальной команды. Сейчас ему нужно концентрироваться на своей игре», — приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Тюкавин провёл десять матчей за «Динамо» и забил три мяча.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что уделяет внимание игрокам молодёжной команды.