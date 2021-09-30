Только вакцинированные спортсмены смогут участвовать в ОИ в Пекине без отбывания карантина

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Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что только вакцинированные атлеты смогут участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине без обязательного карантина.
Только вакцинированные спортсмены смогут участвовать в ОИ в Пекине без отбывания карантина
  • Reuters
  • © Tingshu Wang

Как сообщается на официальном сайте МОК, в Пекин смогут въехать только вакцинированные атлеты.

Отмечается, что невакцинированные спорстмены будут обязаны пройти трёхнедельный карантин после прилёта в столицу Китая.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что участие игроков Национальной хоккейной лиги в олимпийском турнире в Пекине в 2022 году может привлечь внимание к Играм миллионов болельщиков.

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