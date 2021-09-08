Глава МОК высказался об участии игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в олимпийском турнире в Пекине в 2022 году может привлечь внимание к Играм миллионов болельщиков.

«Мы очень рады за хоккеистов, которые были движущей силой в переговорах между НХЛ и профсоюзом игроков. Мы благодарим Международную федерацию хоккея (IIHF), оргкомитет «Пекин-2022», а также всех, кто был причастен к достижению соглашения. Болельщики по всему миру теперь будут особенно ждать хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине», — цитирует Баха ТАСС.

3 сентября стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине.

Ранее сообщалось, что МОК отстранил НОК КНДР от ОИ в Пекине.