Глава МОК высказался об участии игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в олимпийском турнире в Пекине в 2022 году может привлечь внимание к Играм миллионов болельщиков.
Глава МОК высказался об участии игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине
  • Reuters

«Мы очень рады за хоккеистов, которые были движущей силой в переговорах между НХЛ и профсоюзом игроков. Мы благодарим Международную федерацию хоккея (IIHF), оргкомитет «Пекин-2022», а также всех, кто был причастен к достижению соглашения. Болельщики по всему миру теперь будут особенно ждать хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине», — цитирует Баха ТАСС.

3 сентября стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине.

Ранее сообщалось, что МОК отстранил НОК КНДР от ОИ в Пекине.

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