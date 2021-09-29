Витория отказался говорить о матчах «Спартака» с «Наполи» в Кубке чемпионов в 1990 году

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о том, знает ли он, что 7 ноября 1990 года московская команда выбила итальянский «Наполи» из Кубка чемпионов.

«Я знаю, что тогда произошло, но не рассказывайте мне эту историю. Думаю только о следующей игре. Лучше поговорить о предстоящей встрече», — приводит слова Витории «Чемпионат».

30 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее Витория высказался о шансах «Спартак» в матче с «Наполи».