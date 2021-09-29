Витория отказался говорить о матчах «Спартака» с «Наполи» в Кубке чемпионов в 1990 году
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«Я знаю, что тогда произошло, но не рассказывайте мне эту историю. Думаю только о следующей игре. Лучше поговорить о предстоящей встрече», — приводит слова Витории «Чемпионат».
30 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.
Ранее Витория высказался о шансах «Спартак» в матче с «Наполи».