Витория отказался говорить о матчах «Спартака» с «Наполи» в Кубке чемпионов в 1990 году

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о том, знает ли он, что 7 ноября 1990 года московская команда выбила итальянский «Наполи» из Кубка чемпионов.
Витория отказался говорить о матчах «Спартака» с «Наполи» в Кубке чемпионов в 1990 году
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«Я знаю, что тогда произошло, но не рассказывайте мне эту историю. Думаю только о следующей игре. Лучше поговорить о предстоящей встрече», — приводит слова Витории «Чемпионат».

30 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее Витория высказался о шансах «Спартак» в матче с «Наполи».

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