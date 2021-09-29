Витория высказался о шансах «Спартака» в матче с «Наполи»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи».

«Для начала нужно сказать, что против «Спартака» играет очень серьёзная команда, показывающая отличные результаты. Многие думают, что «Наполи» будет легче, чем нам. Нам надо показать свою игру, не изменяя себе. У нас есть футболисты с характером, и это отличный шанс для нас. Наша мотивация — выиграть», — приводит слова Витории «Спорт-Экспресс».

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее стал известен состав петербургского «Зенита» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со шведским «Мальмё».