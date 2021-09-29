Витория высказался о шансах «Спартака» в матче с «Наполи»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи».
Витория высказался о шансах «Спартака» в матче с «Наполи»
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«Для начала нужно сказать, что против «Спартака» играет очень серьёзная команда, показывающая отличные результаты. Многие думают, что «Наполи» будет легче, чем нам. Нам надо показать свою игру, не изменяя себе. У нас есть футболисты с характером, и это отличный шанс для нас. Наша мотивация — выиграть», — приводит слова Витории «Спорт-Экспресс».

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее стал известен состав петербургского «Зенита» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со шведским «Мальмё».

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