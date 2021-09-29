Смородская допускает, что «Спартак» может проиграть «Наполи» с разгромным счётом

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и «Наполи».

«В «Спартак» я не верю. Это футбол, шансы есть всегда. Но я опасаюсь завтрашнего матча. Как бы не случилось разгромного поражения», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что «Наполи» набрал темп, с которым может не справиться «Спартак».

Матч состоится 30 сентября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 19:45 мск.

Ранее сообщалось, что Ларссон пропустит матч с «Наполи» в Лиге Европы.