Смородская допускает, что «Спартак» может проиграть «Наполи» с разгромным счётом
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«В «Спартак» я не верю. Это футбол, шансы есть всегда. Но я опасаюсь завтрашнего матча. Как бы не случилось разгромного поражения», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».
Она отметила, что «Наполи» набрал темп, с которым может не справиться «Спартак».
Матч состоится 30 сентября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 19:45 мск.
Ранее сообщалось, что Ларссон пропустит матч с «Наполи» в Лиге Европы.