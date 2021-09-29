СЭ: Ларссон пропустит матч с «Наполи» в Лиге Европы

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Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон с большой долей вероятности не примет участие в матче второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи».
СЭ: Ларссон пропустит матч с «Наполи» в Лиге Европы
  • РИА Новости

По сообщению «Спорт-Экспресс», форвард не восстановился от ушиба. Повреждение он получил перед матчем девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (2:0).

При этом Ларссон вместе с командой отправится в Неаполь, где будет принято окончательное решение о его участии во встрече.

Матч состоится 30 сентября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 19:45 мск.

Ранее Наумов заявил, что никто не рассчитывает, что «Спартак» победит «Наполи».

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