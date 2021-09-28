Наумов: никто не рассчитывает, что «Спартак» победит «Наполи»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прогнозирует безоговорочное поражение «Спартака» в выездном матче второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

«У «Спартака» нет никаких шансов победить «Наполи». Я вижу, как организована эта команда, какая она азартная. Они южане, там такие горячие ребята, вырвут всё что можно. Мне кажется, «Спартаку» ничего не светит в Неаполе, там будет поражение. В принципе, проиграть «Наполи» не зазорно. Это лидер Серии А, команда на ходу, выглядит здорово и организованно. Но в совокупности со всеми неудачами, которые постигли «Спартак» (и с «Легией», и в чемпионате России), это может повлиять на дальнейшую карьеру Руя Витории в «Спартаке». Никто не рассчитывает, что «Спартак» победит. Но если красно-белые совершат чудо, зацепят ничью или даже, дай бог, победят, я им этого очень желаю, это будет большой плюс для Витории. Он это понимает, как и то, что провал в этом матче на фоне других провалов может привести к тому, что ему придется расстаться со «Спартаком». Хотя он так уверенно говорит, что всё исправит. Но вряд ли хозяева клуба будут дальше терпеть», — приводит слова Наумова «Газета.Ru».

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября и начнётся в 19:45 мск.

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