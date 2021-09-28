Федун предложил РФС провести ряд реформ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил руководству Российского футбольного союза (РФС) реформировать отечественный футбол.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Исходя из данных, представленных Федуном на заседании попечительского совета РФС, в России зарегистрировано чуть больше 28 тыс. футболистов до 18 лет и около 2,7 тыс. тренеров, а это существенно меньше, чем в ведущих странах. Для решения этой проблемы владелец «Спартака» предложил увеличить количество тренеров до 5—6 тыс., а число молодых людей, профессионально занимающихся футболом, — до 50 тыс.

Также Федун предложил законодательно закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату тренеру, воспитавшему игрока.

Ранее Кофрие заявил, что у «Спартака» большие амбиции.