Кофрие: я выступаю в клубе, у которого большие амбиции

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Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие раскрыл детали своего перехода в российский клуб.
Кофрие: я выступаю в клубе, у которого большие амбиции
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«О моём трансфере было написано много чепухи. Было сказано, что у меня оставался только один год по контракту с «Сент-Трюйденом». На самом деле у меня оставалось три года. Было сказано, что сумма отступных составляла €2,5 млн, а в действительности же — €3 млн. В последние дни трансферного окна агент связался со мной, чтобы рассказать об интересе «Спартака». Я сразу же подумал, что это был бы отличный опыт, уникальная возможность, однако всё же хотел получить несколько дней, чтобы поразмыслить. Пока не жалею о своем выборе. Я выступаю в клубе, у которого большие амбиции. Я буду играть в Лиге Европы, это позволит мне быть на виду», — заявил Кофрие в интервью Sport/Foot Magazine.

В нынешнем сезоне бельгиец провёл три матча за российский клуб, не отметившись результативными действиями.

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