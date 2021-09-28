Российские шахматистки победили команду Азербайджана на чемпионате мира

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Женская сборная России одержала победу над национальной командой Азербайджана в матче третьего тура группового этапа командного чемпионата мира по шахматам в испанском Ситжесе.
Российские шахматистки победили команду Азербайджана на чемпионате мира
  • Pixabay

Встреча группы А завершилась со счетом 3,5:0,5 в пользу российских шахматисток.

Алина Кашлинская одержала победу над Тюркан Мамедъяровой, Александра Костенюк победила Гюльнар Мамедову, Александра Горячкина обыграла Гюнай Мамедзаде, а Полина Шувалова сыграла вничью с Ульвиёй Фаталиевой.

Таким образом, Россия одержала три победы в трёх турах.

Ранее сообщалось, что грузинка Нона Гаприндашвили, пятая чемпионка мира по шахматам среди женщин, подала в суд на компанию Netflix из-за эпизода в сериале «Ход королевы».

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