Российские шахматистки победили команду Азербайджана на чемпионате мира
- Pixabay
Встреча группы А завершилась со счетом 3,5:0,5 в пользу российских шахматисток.
Алина Кашлинская одержала победу над Тюркан Мамедъяровой, Александра Костенюк победила Гюльнар Мамедову, Александра Горячкина обыграла Гюнай Мамедзаде, а Полина Шувалова сыграла вничью с Ульвиёй Фаталиевой.
Таким образом, Россия одержала три победы в трёх турах.
Ранее сообщалось, что грузинка Нона Гаприндашвили, пятая чемпионка мира по шахматам среди женщин, подала в суд на компанию Netflix из-за эпизода в сериале «Ход королевы».