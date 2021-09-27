AS: «Барселона» намерена приобрести Кавани у «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Барселоне».

Об этом сообщает AS. По информации источника, испанцы хотят подписать 24-летнего нападающего во время зимнего трансферного окна. Сам Кавани не против покинуть «Манчестер Юнайтед», поскольку нуждается в игровой практике.

Кавани защищает цвета «красных дьяволов» с 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне уругваец провёл только один матч и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Роналду планирует стать тренером молодёжки «Манчестер Юнайтед».