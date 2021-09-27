The Sun: Роналду планирует стать тренером молодёжки «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду определился, кем хочет стать после завершения карьеры.

По сообщению The Sun, футболист хочет тренировать молодёжную команду «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, Роналду планирует ещё пару лет поиграть за «красных дьяволов», а затем возглавить молодёжку команды. Он хочет наблюдать за успехами своего сына, который тренируется в академии «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду принял участие в трёх матчах и забил три мяча.

Напомним, что футболист летом вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее Фергюсон рассказал о причинах перехода Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Реал».