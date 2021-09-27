The Sun: Роналду планирует стать тренером молодёжки «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду определился, кем хочет стать после завершения карьеры.
The Sun: Роналду планирует стать тренером молодёжки «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

По сообщению The Sun, футболист хочет тренировать молодёжную команду «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, Роналду планирует ещё пару лет поиграть за «красных дьяволов», а затем возглавить молодёжку команды. Он хочет наблюдать за успехами своего сына, который тренируется в академии «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду принял участие в трёх матчах и забил три мяча.

Напомним, что футболист летом вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее Фергюсон рассказал о причинах перехода Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Реал».

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