The Sun: Роналду планирует стать тренером молодёжки «Манчестер Юнайтед»
- Reuters
По сообщению The Sun, футболист хочет тренировать молодёжную команду «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, Роналду планирует ещё пару лет поиграть за «красных дьяволов», а затем возглавить молодёжку команды. Он хочет наблюдать за успехами своего сына, который тренируется в академии «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду принял участие в трёх матчах и забил три мяча.
Напомним, что футболист летом вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.
Ранее Фергюсон рассказал о причинах перехода Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Реал».