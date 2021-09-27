Фергюсон рассказал о причинах перехода Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду перешёл в мадридский «Реал».
Фергюсон рассказал о причинах перехода Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»
  • Reuters

«У него была мечта перейти в мадридский» Реал». Я был не против этого, шесть лет игры в «Манчестер Юнайтед» — это здорово для мальчика с Мадейры, привезти его сюда сразу после его 18-летия и дать ему эти шесть лет», — цитирует Фергюсона официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Он также отметил, что любой сильный игрок мечтает перейти в «Реал».

Роналду выступал за красных дьяволов с 2003 по 2009 год. Летом футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Ранее Сульшер предположил, что Роналду будет выступать до 40 лет. 

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