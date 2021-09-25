Сульшер заявил, что Роналду будет выступать до 40 лет

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о перспективах выступлений нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Я бы не удивился, если он продолжит выступления и в 40 лет, совсем нет, всё из-за того, что я вижу, как он следит за собой», — цитирует Сульшера Sky Sport.

Он отметил, что Роналду заслуживает похвалы за старания по улучшению своего физического состояния. Сульшер считает, что во многом ему повезло с генами.

По мнению тренера, несмотря на свои успехи, Роналду всегда голоден до побед.

«Криштиану по-прежнему один из самых быстрых игроков в лиге, и я всё ещё доволен его физическим состоянием», — добавил Сульшер.

Португалец летом вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее Сульшер рассказал, почему Роналду не играл в матче с «Вест Хэм».