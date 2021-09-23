Сульшер рассказал, почему Роналду не играл в матче с «Вест Хэмом»
- Reuters
«Роналду после своего перехода уже очень повлиял на игру команды. Он хочет играть как можно больше, но я не думаю, что это возможно. Чтобы добиться успеха в конце сезона, нужно распределять игровые минуты между всеми футболистами», — цитирует Сульшера Sky Sports.
Без Роналду «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение и вылетел из турнира.
Напомним, что летом Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.
Ранее Сульшер отреагировал на возмущение Фердинанда по поводу поведения Роналду в матче с «Янг Бойз».