Сульшер рассказал, почему Роналду не играл в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал отсутствие нападающего Криштиану Роналду в матче Кубка Английской лиги с «Вест Хэмом» (0:1).

«Роналду после своего перехода уже очень повлиял на игру команды. Он хочет играть как можно больше, но я не думаю, что это возможно. Чтобы добиться успеха в конце сезона, нужно распределять игровые минуты между всеми футболистами», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Без Роналду «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение и вылетел из турнира.

Напомним, что летом Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее Сульшер отреагировал на возмущение Фердинанда по поводу поведения Роналду в матче с «Янг Бойз».