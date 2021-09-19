Сульшер отреагировал на возмущение Фердинанда по поводу поведения Роналду в матче с «Янг Бойз»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова бывшего защитника «красных дьяволов» Рио Фердинанда по поводу поведения Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа УЕФА с «Янг Бойз» (1:2).

«Рио иногда комментирует о тех вещах, про которые не так много знает. Мартинс Перейра грубо сыграл против Неманьи Матича и должен был получить жёлтую. И Бруну, и Криштиану были очень вовлечены в игру и вскочили, оказавшись рядом со мной. Они пробыли там недолго и что-то кричали судье», – цитирует Сульшера Goal.

Тренер отметил, что Роналду не давал никаких указаний футболистам, а просто вскочил под влиянием момента.

В матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл «Янг Бойз» со счётом 1:2. Единственный мяч «красных дьяволов» забил Роналду.

Ранее Фердинанд был возмущён поведением Роналду после замены в матче с «Янг Бойз».