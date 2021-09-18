Фердинанд возмущён поведением Роналду после замены в матче с «Янг Бойз»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал поведение нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду после замены в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Янг Бойз» (1:2).

«Если бы я был главным тренером, то, честно говоря, сказал бы ему сесть. Конечно, это Криштиану Роналду, и многие говорят, что он просто эмоциональный парень, который отчаянно хочет побеждать в каждой игре и не может держать это в себе», — цитирует Фердинанда Metro.

Он также отметил, что статус Роналду позволяет ему так себя вести, с этим трудно что-то поделать.

Встреча, проходившая на стадионе «Стад де Суисс» в Берне, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Янг Бойз».

Роналду открыл счёт в матче, но спасти команду от поражения не смог.

Ранее сообщалось, что женщина-стюард подумала, что умерла, увидев над собой Роналду.