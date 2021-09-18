Фердинанд возмущён поведением Роналду после замены в матче с «Янг Бойз»
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«Если бы я был главным тренером, то, честно говоря, сказал бы ему сесть. Конечно, это Криштиану Роналду, и многие говорят, что он просто эмоциональный парень, который отчаянно хочет побеждать в каждой игре и не может держать это в себе», — цитирует Фердинанда Metro.
Он также отметил, что статус Роналду позволяет ему так себя вести, с этим трудно что-то поделать.
Встреча, проходившая на стадионе «Стад де Суисс» в Берне, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Янг Бойз».
Роналду открыл счёт в матче, но спасти команду от поражения не смог.
Ранее сообщалось, что женщина-стюард подумала, что умерла, увидев над собой Роналду.