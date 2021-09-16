Женщина-стюард подумала, что умерла, увидев над собой Роналду
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«Удар был таким сильным, что я упала. Потом увидела над собой Роналду и сказала: «Боже, я умерла?» Роналду ответил: «Нет, нет. Извините меня! Что случилось? Вы в порядке?» — цитирует женщину Daily Star.
Она отметила, что после удара ей было очень больно, но, увидев Роналду над собой, боль исчезла.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Янг Бойз» со счётом 1:2.
Ранее сообщалось, что Роналду сменил место жительства из-за шума овец.