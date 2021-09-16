The Sun: шум от овец заставил Роналду сменить место жительства в Манчестере

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был вынужден поменять место жительства спустя несколько недель после переезда в Великобританию.

Как пишет The Sun, 36-летний футболист сначала снял дом за £6 млн, но потом обнаружилось, что вблизи его участка пасутся овцы, от которых много раздражающего шума. Португальцу также не понравилось, что по территории его особняка проходит общественная пешеходная дорожка.

Спустя несколько недель Роналду переехал в дом за £3 млн.

Португальский нападающий в первых двух мачтах за МЮ забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Роналду догнал Месси по количеству клубов, в ворота которых он забивал в ЛЧ.