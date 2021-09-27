Павленко рассказал о запретах Карпина и конфликте с Дзюбой в «Спартаке»
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«Он пришёл — и всё поменялось. Контроль появился, вес смотрел, сладкое запретил. Я помню, за вес и сахар он мне на сборах высказал», — цитирует Павленко Eurosport.
Он также рассказал, что перед товарищескими матчами не было взвешивания.
«У него были харизма, уверенность. С Дзюбой они не показывали, что есть конфликт. В команде не было ничего криминального. У него были любимчики — бразильцы, но тут всё по делу», — добавил Павленко.
Он рассказал, что Карпин его не выгонял, он просто не играл. При этом Павленко отмечает, что на тренировках много работал.
Футболист выступал за «Спартак» с 2001 по 2010 год. Он провёл за клуб 110 матчей, в которых забил 11 мячей.
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