Жена Карпина поддержала «Ростов»

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья призвала болельщиков поддержать «Ростов».

«У меня теперь есть команда, за которую я болею не из-за работы мужа, а от сердца, от души, по-настоящему», — написала Карпина в Instagram.

Она призвала болельщиков поддержать команду «Ростов».



«И я очень прошу вас не отворачиваться от команды! Не бросать ребят! Кто, если не мы?» — добавила Карпина.

25 сентября стало известно об отставке главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина.

74-летний специалист возглавил команду летом после ухода Валерия Карпина в сборную России.

Ранее «Ростов» подтвердил назначение Тедеева на пост и. о. главного тренера.