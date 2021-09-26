Жена Карпина поддержала «Ростов»

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Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья призвала болельщиков поддержать «Ростов».
Жена Карпина поддержала «Ростов»
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«У меня теперь есть команда, за которую я болею не из-за работы мужа, а от сердца, от души, по-настоящему», — написала Карпина в Instagram.

Она призвала болельщиков поддержать команду «Ростов».

«И я очень прошу вас не отворачиваться от команды! Не бросать ребят! Кто, если не мы?» — добавила Карпина.

25 сентября стало известно об отставке главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина.

74-летний специалист возглавил команду летом после ухода Валерия Карпина в сборную России.

Ранее «Ростов» подтвердил назначение Тедеева на пост и. о. главного тренера.

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